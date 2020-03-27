На водоемах Северо-Запада вводятся ограничения на рыбную ловлю

На водоемах
В связи с началом нерестового периода на всех водных объектах рыбохозяйственного значения
Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста.
В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться на сайте
Ограничения для рыбаков-любителей
Финский залив Балтийского моря
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- с 20 мая по 30 июня – судака и леща;
- от распаления льда по 15 июня – добыча (вылов) в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино;
- от распаления льда по 30 июня в озере Тихое и в протоке, соединяющей озеро с рекой Россонь, в озере Липовском и в протоке, соединяющей озеро с Финским заливом.
Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- от распаления льда по 15 июня – судака и леща;
- от распаления льда до 31 мая – щуки;
всеми орудиями и способами добычи (вылова):
- с 20 апреля до 1 ноября – в протоке между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви;
всеми орудиями лова и способами, кроме добычи (вылова) одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина:
- от распаления льда до 20 июня – в северной части Ладожского озера в шхерных районах и до 10-метровой изобаты в открытой части;
- от распаления льда до 15 июня – в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории природного парка «Валаамский
- от распаления льда до 20 июня – в озере Янисъярви.
архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах;
Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- в реках – от распаления льда до 20 мая – щуки;
- в Нарвском водохранилище – от распаления льда до 15 мая – щуки;
- в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения – от распаления льда до 31 мая – щуки;
- от распаления льда до 15 июня – судака, леща и хариуса;
- от распаления льда по 15 июля – раков.
Водные объекты рыбохозяйственного значения Псковской области
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
а) в озерах Псковское, Теплое и Чудское:
- с 25 апреля по 15 июня – судака и леща
- с 1 апреля по 15 мая – щуки;
б) в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения:
- с 1 апреля по 10 мая – щуки;
- с 5 мая по 15 июня – судака;
- от распаления льда по 15 июля – раков.
Водные объекты рыбохозяйственного значения Новгородской области
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- с 5 апреля по 1 июня – судака, леща и жереха;
- с 5 апреля по 15 мая – щуки.
Республика Карелия
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- в озерах Варацкое и Заборное – с 20 апреля по 30 ноября;
- в реках Шуя (от устья, включая Логмозеро, до озера Шотозеро) с притоком Сяпся – с 25 апреля по 31 июля;
- в реке Волда с притоком Вама – с 15 апреля по 10 июня;
- в реке Нижма и озере Лисьем добыча (вылов) сетями в границах от озера Бабье море до Лисьего порога – с 15 апреля по 15 ноября;
- в озере Тикшозеро добыча (вылов) сетями на следующих участках:
в северо-западнойчасти озера в границах до линии: мыс Хлебнаволок – остров Кайгас – мыс Дедова губа; в губах Дедова (Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа – мыс Варалакша (за исключением губ Степанова и Варалакша); в губе Сяргилакша в границах до линии: устьевой мыс реки Шатта-йоки– мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в границах до линии: мыс Хлебнаволок – мыс Тайболгубский – с 1 апреля по 20 июня;
- в Онежском озере и реках, впадающих в Онежское озеро:
– добыча (вылов) сетями в километровой прибрежной полосе вокруг Шардонских островов, по западному побережью от пассажирского причала города Петрозаводск до границы с Ленинградской областью, по восточному побережью от мыса Крестовый Наволок до границы с Вологодской областью – от распаления льда по 30 октября;
– в Повенецком заливе на акватории, расположенной с внутренней стороны островов и луд: острова Аннушкин, острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной оконечности острова Петр, острова Сал, северной оконечности острова Речной, островов Сельг, луды Западница – добыча (вылов) рыбы сетями от распаления льда по 15 ноября;
- в озере Янисъярви – от начала распаления льда по 20 июня;
- во всех пресноводных водных объектах – добыча (вылов) объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) от распаления льда до 30 июня, за исключением добычи (вылова) корюшки европейской в период нерестового хода и добычи (вылова) рыбы ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы (шнура) не более 10 метров.
Вологодская область
Запрещается любительское и спортивное рыболовство (кроме одной поплавочной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина):
- на всех водных объектах рыбохозяйственного значения,
за исключением Онежского озера с 20 апреля по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки;
– в Онежском озере с 1 мая по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки.
- на всех водных объектах рыбохозяйственного значения от начала распаления льда до 15 июня – хариуса.
Республика Коми
Запрещается любительское и спортивное рыболовство на нерестилищах леща (жилая форма), указанных в приложении N 10 к Правилам рыболовства «Перечень нерестилищ леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и Печорского бассейнов рек на территории Республики Коми», за исключением добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров (в том числе при использовании плавучих средств):
а) бассейнов рек Вычегда и Луза – в период с 20 мая по 20 июня;
б) бассейнов рек Мезень и Печора – с 10 июня по 10 июля;
в водных объектах рыбохозяйственного значения бассейнов рек Вычегда, Луза и Летка сетными орудиями добычи (вылова) (в том числе ловушками всех типов) с распаления льда на 20 дней;
на реке