На водоемах Северо-Запада вводятся ограничения на рыбную ловлю

В связи с началом нерестового периода на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга , Ленинградской, Псковской, Вологодской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми вступают в силу ограничения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напоминает, что нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства» или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: 8 (812) 498-89-91.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства призывает также сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

Ограничения для рыбаков-любителей

Финский залив Балтийского моря

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 20 мая по 30 июня – судака и леща;

от распаления льда по 15 июня – добыча (вылов) в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино;

от распаления льда по 30 июня в озере Тихое и в протоке, соединяющей озеро с рекой Россонь, в озере Липовском и в протоке, соединяющей озеро с Финским заливом.

Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

от распаления льда по 15 июня – судака и леща;

от распаления льда до 31 мая – щуки;

всеми орудиями и способами добычи (вылова):

с 20 апреля до 1 ноября – в протоке между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви;

всеми орудиями лова и способами, кроме добычи (вылова) одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина:

от распаления льда до 20 июня – в северной части Ладожского озера в шхерных районах и до 10-метровой изобаты в открытой части;

от распаления льда до 15 июня – в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории природного парка «Валаамский

архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах; от распаления льда до 20 июня – в озере Янисъярви.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

в реках – от распаления льда до 20 мая – щуки;

в Нарвском водохранилище – от распаления льда до 15 мая – щуки;

в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения – от распаления льда до 31 мая – щуки;

от распаления льда до 15 июня – судака, леща и хариуса;

от распаления льда по 15 июля – раков.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Псковской области

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

а) в озерах Псковское, Теплое и Чудское:

с 25 апреля по 15 июня – судака и леща

с 1 апреля по 15 мая – щуки;

б) в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения:

с 1 апреля по 10 мая – щуки;

с 5 мая по 15 июня – судака;

от распаления льда по 15 июля – раков.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Новгородской области

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 5 апреля по 1 июня – судака, леща и жереха;

с 5 апреля по 15 мая – щуки.

Республика Карелия

Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

в озерах Варацкое и Заборное – с 20 апреля по 30 ноября;

в реках Шуя (от устья, включая Логмозеро, до озера Шотозеро) с притоком Сяпся – с 25 апреля по 31 июля;

в реке Волда с притоком Вама – с 15 апреля по 10 июня;

в реке Нижма и озере Лисьем добыча (вылов) сетями в границах от озера Бабье море до Лисьего порога – с 15 апреля по 15 ноября;

в озере Тикшозеро добыча (вылов) сетями на следующих участках: в северо-западной части озера в границах до линии: мыс Хлебнаволок – остров Кайгас – мыс Дедова губа; в губах Дедова (Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа – мыс Варалакша (за исключением губ Степанова и Варалакша); в губе Сяргилакша в границах до линии: устьевой мыс реки Шатта-йоки – мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в границах до линии: мыс Хлебнаволок – мыс Тайболгубский – с 1 апреля по 20 июня;

в Онежском озере и реках, впадающих в Онежское озеро:

– добыча (вылов) сетями в километровой прибрежной полосе вокруг Шардонских островов, по западному побережью от пассажирского причала города Петрозаводск до границы с Ленинградской областью, по восточному побережью от мыса Крестовый Наволок до границы с Вологодской областью – от распаления льда по 30 октября;

– в Повенецком заливе на акватории, расположенной с внутренней стороны островов и луд: острова Аннушкин, острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной оконечности острова Петр, острова Сал, северной оконечности острова Речной, островов Сельг, луды Западница – добыча (вылов) рыбы сетями от распаления льда по 15 ноября;

– добыча (вылов) сетями в километровой прибрежной полосе вокруг Шардонских островов, по западному побережью от пассажирского причала города Петрозаводск до границы с Ленинградской областью, по восточному побережью от мыса Крестовый Наволок до границы с Вологодской областью – от распаления льда по 30 октября; – в Повенецком заливе на акватории, расположенной с внутренней стороны островов и луд: острова Аннушкин, острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной оконечности острова Петр, острова Сал, северной оконечности острова Речной, островов Сельг, луды Западница – добыча (вылов) рыбы сетями от распаления льда по 15 ноября; в озере Янисъярви – от начала распаления льда по 20 июня;

во всех пресноводных водных объектах – добыча (вылов) объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) от распаления льда до 30 июня, за исключением добычи (вылова) корюшки европейской в период нерестового хода и добычи (вылова) рыбы ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы (шнура) не более 10 метров.

Вологодская область

Запрещается любительское и спортивное рыболовство (кроме одной поплавочной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина):

на всех водных объектах рыбохозяйственного значения,

за исключением Онежского озера с 20 апреля по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки;

– в Онежском озере с 1 мая по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки.

за исключением Онежского озера с 20 апреля по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки; – в Онежском озере с 1 мая по 10 июня – леща (жилая форма), судака (жилая форма), щуки. на всех водных объектах рыбохозяйственного значения от начала распаления льда до 15 июня – хариуса.

Республика Коми

Запрещается любительское и спортивное рыболовство на нерестилищах леща (жилая форма), указанных в приложении N 10 к Правилам рыболовства «Перечень нерестилищ леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и Печорского бассейнов рек на территории Республики Коми», за исключением добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров (в том числе при использовании плавучих средств):

а) бассейнов рек Вычегда и Луза – в период с 20 мая по 20 июня;

б) бассейнов рек Мезень и Печора – с 10 июня по 10 июля;

в водных объектах рыбохозяйственного значения бассейнов рек Вычегда, Луза и Летка сетными орудиями добычи (вылова) (в том числе ловушками всех типов) с распаления льда на 20 дней;